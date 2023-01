Premium Het beste van De Telegraaf

Half miljoen rekruten gezocht Durft Rusland een tweede mobilisatiegolf aan?

In een bushalte in Moskou hangt een poster met de slogan: „Glorie aan de helden van Rusland”. Ⓒ EPA

Kiev - Volgens Oekraïne staat Rusland op het punt om een tweede mobilisatieronde te beginnen waarmee een half miljoen nieuwe troepen moeten worden opgeroepen. Oekraïense militaire inlichtingendiensten waarschuwden onder meer in dagblad The Guardian en op website Politico dat de Russen met die manschappen in de lente nieuwe offensieven willen beginnen in het oosten en zuiden van Oekraïne.