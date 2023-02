Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik ben bereid mijn leven te geven voor de vrijheid van het land’ Nederlander strijdt al een jaar in vreemdelingenlegioen Oekraïne: ’Dit is waarin ik geloof’

Nederlander ’Henk’ zag vrienden aan het front sterven: „De realiteit is keihard.” Ⓒ Eigen foto

Na de inval van Rusland, een jaar geleden, reisden van over de hele wereld vrijwilligers naar Oekraïne om zich aan te sluiten bij het Oekraïense vrijwilligerslegioen. Zo ook Nederlander Henk* (26), die sinds het begin aan het front staat. Hij verloor meerdere vrienden, maar is vastbesloten: „Ik blijf tot de oorlog voorbij is. Dat betekent dat ik hier dood kan gaan, maar ik ga niet weg voordat Oekraïne vrij is.”