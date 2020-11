Amerikaanse media wijzen Joe Biden aan als president: ’Ik ben vereerd’

Met de twintig kiesmannen van Pennsylvania ging Biden over de kritische grens van 270 kiesmannen heen. In de staten Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina en Alaska wordt volgens de meeste tellers nog geteld, maar ook als Trump die allemaal zou winnen, kan hij Biden niet meer inhalen.

Alle belangrijke nieuwsmedia, waaronder The New York Times, CNN, ABC News, Associated Press en NBC News, roepen Biden uit tot president. Volgens Fox News heeft Biden ook Arizona en Nevada gewonnen waarmee hij op 290 kiesmannen zou komen.

„Ik ben vereerd dat jullie mij hebben gekozen om dit fantastische land te leiden”, reageert Biden. „Ik zal een president zijn voor alle Amerikanen.”

Bidens ’running mate’ Kamala Harris zal de eerste vrouwelijke en de eerste zwarte vice-president van de Verenigde Staten worden.

Feest op straat

In verschillende Amerikaanse steden gingen mensen de straat op. In Washington DC en New York was getoeter en geschreeuw te horen op straat toen de uitslag bekend werd. Ook werd er op potten en pannen geslagen. Op verschillende plekken verzamelen zich al dagenlang mensen in afwachting van de uitslag.

Live op CNN barstte Van Jones, tv-persoonlijkheid en oud-medewerker van Barack Obama, in tranen uit.

Wel lopen er nog verschillende rechtszaken over het stemmen tellen in de battle ground states. Maar tot nu toe vonden de verschillende rechters nog niet de problemen en fraude die volgens de Trump-campagne plaatsvindt.

Trump op golfbaan

President Trump stond op de golfbaan op het moment dat de Amerikaanse nieuwszenders de winnaar uitriepen. Eerder klonken vooral strijdbare geluiden uit het Witte Huis. Trump zou de strijd nog niet op willen geven. De vraag is hoeveel opties hij nog heeft.

Archieffoto. Ⓒ AFP

De nieuwbakken ’president-elect’ Biden was in zijn huis en keek televisie toen het nieuws bekend werd. De verwachting is dat hij snel een overwinningsspeech zal houden in Wilmington, Dellaware, zijn woonplaats.

Op verkiezingsavond zag het er nog een stuk slechter uit voor Biden. Hij verloor de belangrijke swing state Florida, en stond op achterstand in staten waar hij vooraf een aanval op Trump dacht te kunnen plaatsen. Maar een staat als Texas en Ohio gingen gewoon naar Trump. In de staat Georgia, en ook in Pennsylvania stond hij onverwacht ver op achterstand.

President Trump deed het juist beter dan in de peilingen was voorspeld. Ondanks dat er nog miljoenen stemmen geteld moesten worden op dat moment, claimde Trump diep in de nacht de overwinning. Hij stelde ook dat er fraude was gepleegd, maar gaf daar geen bewijs voor. Ook riep hij toen al op dat het tellen van stemmen meteen gestopt moest worden.

Het zijn de poststemmen die voor een verschuiving zorgden. Terwijl Republikeinen op verkiezingsdag naar de stemhokjes kwamen, stemden de Democraten massaal via de post. Maar het verwerken van die stemmen duurt langer, en in verschillende staten werden eerst de gewone stemmen geteld.

Bruggenbouwer

Biden staat een moeilijke taak te wachten. Hij beloofde tijdens zijn campagne een bruggenbouwer te zullen zijn. Iemand die het land bij elkaar wil brengen. „Ik wil een president zijn voor alle Amerikanen zei hij.” Maar hij moet een hopeloos verdeeld land bij elkaar zien te krijgen.

Archieffoto. Ⓒ AFP

Een deel van Trumps achterban twijfelt of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen, ook al zijn daar geen bewijzen voor. Daarnaast was het land al diep verdeeld na jaren van politiek geruzie en een harde campagne. Het zal een enorme klus worden voor Biden om het hele land achter zich te krijgen. En dat terwijl het corona-virus weer om zich heen slaat in de VS.

Bekijk ook: Biden vormt al een overgangsregering

Later meer.