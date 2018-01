Van Aartsen: Amsterdam is geen eiland

Het was de eerste keer dat de nieuwjaarsbijeenkomst van de stad in Amsterdam Noord werd georganiseerd, het stadsdeel dat momenteel flink in opkomst is. Van Aartsen, na het overlijden van Van der Laan benoemd tot tijdelijk burgemeester, had eigenlijk gehoopt niet aanwezig te hoeven zijn, zei hij in het begin van zijn toespraak. Hij noemde het een groot voorrecht om iedereen welkom te heten en samen de start van het nieuwe jaar te vieren. „Toch zou het mij een lief ding waard zijn geweest, als ik nu niet hier voor u had gestaan. Als Eberhard hier nog had kunnen staan als uw burgemeester. Laat ons de herinnering aan hem koesteren en ons vooral zijn boodschap ter harte nemen van liefde voor de stad èn van saamhorigheid.”

Van Aartsen nam de bezoekers mee in een denkbeeldige helikopterreis en beschouwde de ontwikkelingen van stad. „De 850.000 inwoners, met al hun verschillende beroepen, nationaliteiten, seksuele voorkeuren, verschillende generaties, religies en culturen, vormen een afspiegeling van ons land, ons Koninkrijk en tonen aan hoe je kunt samenleven in vrijheid. Ook dàt is een unique selling point van deze stad. En dat allemaal zien, waarderen, en vasthouden, is ook een opdracht voor de toekomst.”

Investeringen

Volgens Van Aartsen doet Amsterdam dat niet alleen, omdat randstad en regio weten dat ze elkaar nodig hebben. „Als voorbeeld: bij de vestiging van het Europese medicijnagentschap (EMA) heeft Amsterdam Leiden en Den Haag, en gemeenten in de regio, heel hard nodig om de nieuwe gezinnen te voorzien van onderwijs en woonruimte. Tegelijk gaat, als het goed is, de EMA ook voor werkgelegenheid zorgen in andere delen van Nederland. Kortom, Amsterdam is geen eiland, het is een stad die zich verbonden voelt met de rest van het land, een verantwoordelijke hoofdstad. Laten we stad en regio niet voortdurend als tegenpolen framen. Randstad en regio kunnen elkaar versterken.”

Van Aartsen stipte ook de investeringen in bereikbaarheid aan, die ’onze volle aandacht’ de komende verdient. „Iedereen is het erover eens dat bouwen in Amsterdam heel hard nodig is.” Hij verwees ook nog even naar de onrust op het stadhuis, die onder andere ontstond na de ellende op de afdeling Radicalisering en Polarisatie, waarnaar nog onderzoeken lopen. „Het afgelopen jaar heeft veel van jullie gevergd. Fysiek en emotioneel was het niet eenvoudig. Ik hoef daar niet over uit te wijden. Ook dit jaar zal er de nodige deining zijn en zal er veel op jullie schouders terecht komen”, zei hij richting ’de werkers op het stadhuis’.