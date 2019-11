Notaris uit ambt om erfenis van 2 miljoen euro via klant

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

AMSTERDAM - Een notaris is dinsdag uit het ambt gezet, omdat hij zelf meer dan 2 miljoen euro had verkregen uit een erfenis van klanten van hem. De notariskamer van het gerechtshof in Amsterdam legde hem ook een geldboete van ruim 20.000 euro op.