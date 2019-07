Ⓒ ANP

OSS - Het onderzoek naar het ongeluk met een Stint in Oss, waardoor in september vorig jaar vier jonge kinderen omkwamen en een vijfde kind en kinderdagverblijfbegeleidster zwaargewond raakten, is nog altijd niet afgerond. Op basis van het onderzoek is nog geen duidelijke oorzaak van het ongeluk aan te wijzen, meldt het Openbaar Ministerie.