Brand bij distributiecentrum PostNL in Amersfoort

AMERSFOORT - In drie vrachtwagens bij een distributiecentrum van PostNL aan de Basicweg in Amersfoort heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. De brandweer heeft weten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het pand waar ze tegenaan stonden. Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.