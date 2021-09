Von der Leyen ziet momentum voor Europese Defensie Unie

Binnenland

Kamer wil opheldering over evacuatie Afghanistan: debat uitgesteld

De Tweede Kamer wil opheldering over verzoeken die de Nederlandse ambassade in Afghanistan deed over het weghalen van Afghanen die voor Nederland hadden gewerkt, en daardoor mogelijk gevaar liepen. Het debat dat woensdagochtend zou beginnen wordt uitgesteld tot in ieder geval 14 uur.