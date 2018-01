Computerfoutje lotto: twee uur lang enkel winnende tickets

Het foutje gebeurde op tweede kerstdag, bij de South Carolina Education Lottery. In feite bij de ’Holiday Cash Add-a-Play’-tickets, die bestaan uit negen (winterse) symbolen zoals sneeuwvlokken of kerstkaarsen. Het winnende symbool die dag was een kerstboom: spelers die er drie op een rij (horizontaal, verticaal of diagonaal) op hun ticketje hadden staan, wonnen 100 dollar. Per ticket kon je echter vijf keer spelen, waardoor de maximumwinst 500 dollar bedroeg.

Door het computerfoutje werden er tussen 17.51 en 19.53 uur echter uitsluitend ticketjes gegenereerd die volstonden met kerstbomen, waardoor iedereen die een ticket kocht, zeker was van de 500 dollar. Dit meldt The New York Times.

Spel stil

Zodra de fout werd opgemerkt, werd het spel stilgelegd, maar op dat moment was het kwaad (voor de loterij) al geschied. In totaal zou er voor net geen 20 miljoen dollar uitbetaald moeten worden.

Zou, want het is nog niet zeker of de winst ook effectief uitbetaald zal worden. Bij de loterij gaan ze nu hun oor te luisteren leggen bij Intralot, de verkoper van het computersysteem achter de loterij.

Beslissing

„Ik speelde eerst voor 10 dollar en won met elk ticket dat ik kocht”, getuigt Nicole Coggins. „Ik dacht: dit kan niet echt zijn. Er moet iets mis zijn met de machine. Ik ben dan samen met mijn schoonmoeder op verschillende locaties extra ticketjes gaan kopen. Goed voor een totale winst van zo’n 18.000 dollar.” Toen ze haar winst wilde gaan opeisen, kreeg ze echter te horen dat haar tickets „ongeldig” waren. Coggins wacht nu - samen met veel andere winnaars - ongeduldig de beslissing van de loterij af.

Bij Intralot was voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.