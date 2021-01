Spoorloze Limburgers na zes jaar gevonden

De drie verdwenen van de een op andere dag, zonder ook maar een spoor achter te laten. Kort daarvoor waren de kinderen Floor en Mees, toen dertien en negen jaar oud, onder toezicht van Jeugdzorg komen te staan. Vader Xander mocht de kinderen sindsdien nog wel zien, maar de moeder hield zich niet aan de afspraken en het contact tussen vader en kinderen verwaterde. Daarna verdwenen moeder en kinderen volledig uit beeld.

Achtergrond van de hele zaak was een totaal uit de hand gelopen vechtscheiding. Moeder Miriam zou iets op de computer van vader Xander hebben aangetroffen. Wat dat was, is nooit bekendgemaakt. In ieder geval was het voor moeder Miriam aanleiding om bij haar man en de vader van de kinderen te vertrekken. Aanvankelijk vertrok ze met haar kroost naar oma, maar later verdwenen ze helemaal. In het onderzoek naar de vermissing is door de Forensische Recherche de computer uitgelezen, maar er is nooit iets belastends aangetroffen.

Lange zoektocht

Politie, justitie en jeugdzorg hebben zich vanaf 2014 tot het uiterste ingespannen om het drietal terug te vinden. Auto’s werden gevolgd, telefoons afgetapt, bankrekeningen nageplozen. Ook een internationaal opsporingsbevel leverde niets op, net als het werk van een ingeschakelde privé-detective.

Voor justitie en politie was verder onderzoek na verloop van tijd onmogelijk, omdat er geen aanknopingspunten meer waren. Er werd zelfs rekening mee gehouden dat de drie niet meer leefden. „Ik was op zolder en plotseling stonden er twee agenten aan de deur”, vertelt een verbijsterde en tevens blije vader Xander tegen omroep ZO-NWS. „Hier had ik nooit meer rekening mee gehouden. Mijn kinderen zijn teruggevonden, ongelofelijk!”

Vervolg

De afgelopen tijd was de zaak in handen van het Limburgse Cold Caseteam. Hoe het drietal nu precies is opgespoord kon een woordvoerder van het Openbaar Ministerie niet zeggen. Ook is nog onduidelijk of er strafrechtelijk actie wordt ondernomen tegen de moeder. Die zou naar verluidt in een Oostenrijks ziekenhuis liggen. Tegen de moeder, verdacht van kinderontvoering, liep al geruime tijd een Europees arrestatiebevel.

