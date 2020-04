Jongeren maken stiekem paasvuur over de grens in Duitsland

Een traditioneel paasvuur op eerste paasdag 2019 in Dijkerhoek. Ⓒ ANP

BAD BENTHEIM - Vanwege het coronavirus gaan veel traditionele paasvuren in het oosten van Nederland dit jaar niet door. Daarom hebben negen Nederlandse jongeren dat afgelopen weekend stiekem gedaan bij Bad Bentheim, net over de grens in Duitsland.