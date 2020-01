Eerste ziektegeval coronavirus in Duitsland vastgesteld

Het gaat om een man uit de regio Starnberg in de deelstaat Beieren. Dat heeft een woordvoerder van de ministerie van Gezondheid in München maandagavond bekendgemaakt.

De patiënt is in een medische kliniek afgezonderd van zijn omgeving en hij wordt nauwlettend in de gaten gehouden, schrijft de krant Süddeutsche Zeitung. De kans op verdere verspreiding is volgens de Duitse autoriteiten daardoor klein, al is nog niet duidelijk hoelang de man met het virus rondliep. Dinsdagmorgen houdt het ministerie van Gezondheid een persconferentie. „We zijn waakzaam en goed voorbereid”, zei minister Jens Spahn maandag nog over de situatie rond het coronavirus in Duitsland.

Het virus dook de afgelopen weken al op in onder meer Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en tal van Aziatische landen. In ons land is nog geen sprake van een officieel ziektegeval.

