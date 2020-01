Met corona besmette Duitser is niet in China geweest

De 33-jarige man die in het ziekenhuis ligt komt uit de regio Starnberg. De besmetting kwam maandagavond rond 20.30 uur aan het licht na een test. De autoriteiten doen onderzoek naar de mensen met wie de man in contact is geweest. Zo’n veertig collega’s en familieleden van de man worden gecontroleerd. De man was maandagmiddag nog aan het werk, al voelde hij zich afgelopen weekend wel grieperig.

Bedrijf

De man werkt bij een leverancier van auto-onderdelen, Webasto. Volgens het bedrijf is er een tweede medewerker besmet geraakt met het coronavirus na het zakenbezoek van een medewerkster uit China aan het hoofdkantoor van het bedrijf in Stockdorf, meldt Reuters.

De Chinese die het virus naar Duitsland bracht, reisde naar het bedrijf in het kader van een opleiding. Ze vloog op 23 januari terug naar China, waar ze zich ziek begon te voelen en het coronavirus werd vastgesteld. De vrouw uit Shanghai was vanaf 19 januari in Duitsland. Ze maakt het naar omstandigheden goed.

Het bedrijf met wereldwijd 13.400 medewerkers heeft vijftig vestigingen, vooral in Duitsland. In China heeft de firma twaalf vestigingen waarvan een in Wuhan, het epicentrum van het coronavirus.

Geïsoleerd

De Duitser verkeert volgens medici in goede toestand in een ziekenhuis in München. „Hij wordt medisch in de gaten gehouden en is geïsoleerd.” Volgens medische autoriteiten is de kans klein dat het virus in Beieren om zich heen grijpt.

„Mensen die nauwe contacten hadden met de patiënt worden uitvoerig geïnformeerd over de mogelijke symptomen, hygiënemaatregelen en manieren waarop de ziekte overgedragen kan worden”, aldus een woordvoerder van de Task Force.

Dienstreizen afgelast

De vrouw die het bedrijf in Beieren afgelopen week bezocht, kwam uit Shanghai. Pas bij terugkeer in China werd ontdekt dat ze besmet was. Het gaat haar naar omstandigheden goed, maakte het bedrijf bekend. Het bedrijf had de dienstreizen naar China voor de komende weken al afgelast vanwege de virusuitbraak.

Duitsland komt met een hotline voor mensen met vragen over het virus.

Het virus dook de afgelopen weken al op in onder meer Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en tal van Aziatische landen. In ons land is nog geen sprake van een officieel ziektegeval.

In China zijn 106 mensen gestorven aan het Wuhan-virus.

