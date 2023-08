Dode en veertien gewonden na explosie in flatgebouw in Spanje

In het Spaanse Valladolid heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag een grote explosie voorgedaan in een flatgebouw. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakten veertien andere mensen gewond. De ontploffing is mogelijk te wijten aan een gaslek, volgens de autoriteiten.

