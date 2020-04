Roofvogel doet duivenclub wanhopen

„Van 425 leden naar 350 leden”, verzucht Van Toor. Belangrijkste reden volgens Ons Belang: het toenemend aantal roofvogels in de stad die dagelijks de duiven uit de lucht plukken. „Dagelijks zijn er aanvallen”, legt Van Toor uit. Via de Facebookpagina ’Stop! De roofvogeloverlast!’ delen tilduivenbezitters dagelijks lugubere beelden van aanvallen. „Voor onze duiven is dit een ramp”, zegt De Gans. „Ik heb geen zin om mijn duiven als ontbijt, lunch en diner aan te bieden. Ook wil ik ze niet hele dagen in hun hok houden, daar heb je de beesten niet voor.”

Gewilde prooi

Tilduiven en postduiven zijn gewilde prooien volgens De Gans. „Omdat ze tam zijn en een stuk langzamer, maar het zijn onze huisdieren.” De nestkasten voor roofvogels die de laatste jaren steeds vaker opduiken, zijn de vereniging een doorn in het oog. „Roofvogels zijn beschermd, maar onze hobby is immaterieel erfgoed. Hebben wij dan geen rechten?”, vraagt het Ons Belang-lid zich af. Werelderfgoedorganisatie Unesco legt de verantwoordelijkheid voor het levend en actueel houden van immaterieel erfgoed bij de gemeenschappen zelf of bij individuen of groepen die zich ermee bezighouden. Wel heeft de overheid zich verplicht bij te dragen aan een gunstig klimaat waarin immaterieel erfgoed kan gedijen. „In de praktijk betekent dit dat de overheid, in dit geval de gemeente, met de beoefenaars van immaterieel erfgoed in gesprek gaat”, zegt directeur Leo Adriaanse van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

„Immaterieel erfgoed is niet bij wet beschermd, maar de overheid heeft wel een verdrag ondertekend om het te beschermen. Het is bovendien nog altijd een actieve vereniging. Dat is iets waar rekenschap mee gehouden moet worden. Daarnaast is het ook van belang eigentijds te blijven met een traditie. Dat is iets wat de beoefenaars zich ook moeten afvragen.” Adriaanse denkt dat in dialoog gaan het beste is. „Deze traditie zit in de hoofden en harten van mensen.”

’Geen signalen’

Een woordvoerder van de gemeente meldt ’nog geen signalen te hebben ontvangen van de vereniging over de problemen’. De Partij voor de Dieren vindt het „vervelend dat mensen hun duiven verliezen aan roofvogels, maar het is niet zo dat alleen sierduiven worden gepakt”, zegt raadslid Robert Barker.