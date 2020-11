FvD-bestuurder Rooken: ’We zijn gegijzeld’

„Dit is totaal waanzinnig”, zegt Rooken, die behalve bestuurder van het eerste uur ook Europarlementariër is voor FvD en verantwoordelijk voor de ict van de partij. „Baudet heeft iemand opdracht gegeven de accounts van Facebook, Twitter en de toegang tot de ledenadministratie te blokkeren. Ik kan niet eens bij mijn eigen e-mail. FvD-jongeren zitten door mijn mail te struinen.”

’Leugens verkondigd’

Van een ’boedelscheiding’, zoals Baudet donderdagmorgen bij WNL voorstelde, kan geen sprake zijn, zegt Rooken. „Hij zegt dat er twee kampen zijn. Maar er is maar één bestuur. En er is iemand die eerst lijsttrekker was, toen weer niet en toch weer wel, die op eigen houtje verkiezingen uitschrijft, terwijl dat niet mag. Thierry moet nu even tot rust komen en niet in allerlei tv-programma’s gaan zitten om leugens te verkondigen.”

Baudet erkende woensdagavond in talkshow Beau dat de bestuursleden door zijn toedoen niet meer bij hun e-mail en sociale media kunnen. Die blokkade is naar eigen zeggen nodig om te voorkomen dat zij de kanalen gebruiken om hem ’uit de partij te werken’.

Bemiddeling

FvD-penningmeester Olaf Ephraïm gaat mogelijk een bemiddelende rol spelen tussen Baudet en de rest van het partijbestuur. „Dat zou mooi zijn”, zegt Rooken. „Maar eerst willen we toegang tot onze accounts. Zolang dat niet is gebeurd, onderhandelen we nergens over.”