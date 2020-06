RIVM meldt vijf nieuwe sterfgevallen door coronavirus

Maandag bleef het dodental gelijk. Het was de eerste dag sinds begin maart waarop het RIVM geen meldingen over sterfgevallen binnenkreeg. Overigens liggen die meldingen iets achter op de werkelijkheid, zeker net na het weekend. Als iemand op zaterdag of zondag overlijdt, komt dat vaak pas dinsdag terug in de rapportages van het RIVM.

Het instituut noemt het aannemelijk dat het werkelijke aantal overledenen hoger ligt. De officiële cijfers hebben alleen betrekking op mensen van wie vaststond dat ze het virus hadden opgelopen. Het aantal mensen bij wie het virus is vastgesteld, is met 70 gestegen tot 49.722.

Reproductiegetal fractie boven 1

In de laatste rapportage komt het zogeheten reproductiegetal een fractie boven de 1 uit. Dit getal geeft weer hoeveel andere mensen gemiddeld door een patiënt worden besmet. Als het onder de 1 komt, dooft de verspreiding van het virus langzaam uit. Boven de 1 neemt de verspreiding juist toe. Het RIVM kijkt twee weken terug om een inschatting te maken van het reproductiegetal. Een recenter cijfer geeft het instituut niet, omdat dat niet betrouwbaar genoeg is. Het reproductiegetal is gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames.

Zoals bekend neemt het gezondheidsrisico toe naarmate mensen ouder zijn. Bijna 90 procent van de mensen die zijn overleden aan het virus was boven de 70 jaar.