Bejaarde wandelaar in Bemelen overleden door omgewaaide boom

Dat meldt de politie donderdagmiddag. Het slachtoffer is een inwoner van Bemelen. Hij was even voor het middaguur alleen aan het wandelen in het gebied. De man kende de omgeving goed.

De boom die het slachtoffer heeft geraakt heeft een diameter van circa vijftig centimeter. De boom is over de weg heen gevallen en in een weiland terechtgekomen. Het lichaam van de man is geborgen.

Gebied afgesloten

Rondom de locatie van het ongeluk zijn door de storm meer bomen omgevallen. Om verdere ongelukken te voorkomen is de weg afgezet.

In een reactie laat Staatsbosbeheer weten geen waarschuwing uit te laten gaan bij grote stormen. „Daar zijn wij niet voor”, zegt Marcel van Duin van Staatsbosbeheer. „Het KNMI geeft weerwaarschuwingen.”