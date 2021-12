Deze steden moeten verplicht asielzoekers opvangen

Dat maken staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) dinsdag bekend aan de Tweede Kamer. De noodgreep is zeer ongebruikelijk, omdat gemeenten doorgaans zelf bepalen of ze opvangplaatsen voor asielzoekers aanbieden. Maar door een groot tekort aan opvangplaatsen is een nieuwe asielcrisis een feit, en wordt naar onorthodoxe middelen gegrepen. Met een zogenoemde ’aanwijzing’ hebben gemeenten geen keuze meer.

Alkmaar

Er is ook al een vijfde verplichte opvanglocatie in beeld, melden de betrokken bewindslieden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers zal starten met het verbouwen van een pand in Alkmaar dat in eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf, ’zodat deze locatie ook snel ingezet kan worden voor de opvang van asielzoekers als dat aan de orde is’. Door de vanuit Den Haag afgedwongen opvang moet de capaciteit nog voor het einde van dit jaar worden verhoogd met 2000.

Broekers zegt in een reactie dat ze snapt dat het ’een moeilijke boodschap is’. „Er is meer nodig. Ik begrijp dat het voor de gemeenten die de aanwijzing krijgen een moeilijke boodschap is. Helaas is dit echt het laatste redmiddel om crisisnoodopvang te voorkomen.”

Spreiding over het land

De bewindsvrouw zegt geen andere mogelijkheid te zien. Stoppen met opvang is volgens haar geen mogelijkheid, ook omdat Nederland gehouden is aan internationale verdragen. „Gezien deze noodsituatie is er geen andere mogelijkheid meer dan het aanwijzen en feitelijk in gebruik nemen van geïnventariseerde locaties.” Er is rekening gehouden met spreiding over het land, meldt de VVD-staatssecretaris.

Ingewijden wijzen er overigens op dat een aanwijzing in sommige gevallen een wens is van burgemeesters zelf, omdat zij zo beter aan de plaatselijke bevolking kunnen verkopen dat er asielzoekers worden opgevangen in hun omgeving.

Het is niet voor het eerst dat het demissionaire kabinet de noodklok luidt. Eerder werd nog aan provincies gevraagd of ze ieder honderd opvangplekken konden leveren. Ook werd er sinds augustus veelvuldig een -toenmalig vrijblijvend - beroep gedaan op gemeenten.

Uiteindelijk leverde die zoektocht 8500 plaatsen op. Staatssecretaris Broekers vertelde meermaals dat het probleem zou worden opgelost, maar maanden na de eerste noodkreet is ze geen steek opgeschoten. Sterker nog, nu moet de liberaal gemeenten dus zelfs dwingen asielzoekers op te vangen.

Woningnood

Nederland heeft te maken met een hoge instroom als het gaat om asielzoekers. Dat houdt in dat veel migranten in ons land asiel aanvragen. De laatste tijd kwamen daar ook nog veel Afghanen bij, die door de situatie in hun land daar vertrokken. Ook kloppen er nog altijd veel Syriërs aan in Nederland. Net als migranten uit veilige Noord-Afrikaanse landen van wie een aanvraag wel in behandeling moet worden genomen.

Het grote probleem is dat de asielopvang vooral door slechte uitstroom propvol zit. Er zitten namelijk zo’n 12.000 asielzoekers met verblijfsvergunning - zogeheten statushouders - nog in de opvang omdat ze door woningnood nog geen huis krijgen van gemeenten, terwijl dat doorgaans wel gebruikelijk is. In totaal zijn er zo’n 36.000 plaatsen in de asielopvang, waardoor er bij een hogere instroom al snel een opvangprobleem ontstaat. Daardoor lijkt deze ’aanwijzing’ allerminst de laatste noodgreep te zijn.