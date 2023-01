Evacuatie via balkon na brand in Den Haag

De brandweer moest, met behulp van een hoogwerker, één persoon via het balkon evacueren. Ⓒ District8

DEN HAAG - Bewoners van meerdere woningen in een flat aan de Voltastraat in Den Haag is maandagochtend geadviseerd binnen te blijven, nadat er rond 05.00 uur brand was uitgebroken in een van de appartementen in het flatgebouw. De rook die bij de brand vrijkwam, trok naar de gesloten galerij van de flat.