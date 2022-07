Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse - Solide Brexit-achtergrond vereiste opvolger Johnson Op zoek naar de ware Conservatief

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

LONDEN - De strijd om het partijleiderschap van de Conservatieve Partij, en daarmee het Britse premierschap, is dit weekeinde in alle hevigheid losgebarsten. Kandidaten bestrijden elkaar met beloftes over aanzienlijke belastingverlagingen. Maar voor de uiteindelijke beslissing door de partijleden is een solide Brexit-profiel een vereiste.