Alcoholverbod? Dan bouwen we toch een eiland...

Waar in het gemiddelde gezin iedereen druk bezig was met het bereiden van een feestmaaltijd en de laatste inkopen voor oudejaarsavond, ging deze groep vrienden bij laag water het strand voor Coromandel op om hun feesteiland te bouwen.

Het eiland was maar net groot genoeg om hen allemaal te kunnen dragen, maar ze hoopten zo wel het alcoholverbod te kunnen omzeilen en zo door het water omsloten, te kunnen kijken naar het vuurwerk met een glas champagne in de hand.

Internationale wateren

Het was buurtbewoner David Saunders die enkele foto’s van de bijzondere feestlocatie in een plaatselijke facebookgroep plaatste. Daar werden de vrienden al snel toegejuicht om hun creativiteit. Er werd gegrapt dat ze zich „nu toch in internationale wateren bevonden” en dat het alcoholverbod niet van toepassing was voor hen.

De waarheid is dat allicht niet, want zo ver voor de kust bevonden ze zich niet. Toch kan de plaatselijke politiecommissaris er wel om lachen: „Het is creatief denkwerk. Als ik ervan had geweten, had ik hen waarschijnlijk vervoegd.”