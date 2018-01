Criminele bendes op rooftocht in de Alpen

Dat bevestigt de Nederlandse Ski Vereniging aan De Telegraaf. De reisverzekeraars hebben handenvol werk aan het toenemende aantal claims. „Deze dieven gaan heel gericht te werk, vaak in mondaine ski-oorden, waar veel geoefende skiërs zijn. Heel vervelend. De lokale politie kan op de pistes weinig uitrichten”, zegt NSV-directeur Bert Romani.

Joep Gimbrère uit Tilburg kan erover meepraten. Hij was met zijn vrouw op wintersport in het Oostenrijkse Sankt Anton. „We waren in het dal even aan het lunchen. Onze eigen gloednieuwe ski’s van een kleine duizend euro stonden keurig in de rekken. Toen we na een halfuurtje terugkwamen, bleken ze verdwenen. Een tiental andere toeristen was ze ook kwijt.”

Tijdens aangifte bij de politie kreeg Gimbrère te horen dat diefstal de laatste tijd veel vaker voorkomt. „Ze zeiden dat bendes duizenden ski’s en boards stelen. Meestal gebeurt dat onder aan de pistes in de buurt van een parkeerplaats, zodat ze snel met de buit kunnen wegwezen.”

Romani hoort het regelmatig. „Ik ben niet verbaasd over het stijgende aantal klachten en aangiften. Ook wij krijgen er tijdens onze Nederlandse testweekenden mee te maken. Het enige wat je kunt doen, is je materiaal zoveel mogelijk in het zicht houden. Ook zijn er skislots te koop. Huur als het kan ook een kluis. Een tip is om ski’s niet als paar weg te zetten, maar als onpaar met een reisgenoot. Dan zijn ze niet aantrekkelijk.”

Bij gehuurde ski’s en boards is de huurder volgens hem aansprakelijk. „De reisverzekering dekt gestolen spullen doorgaans, maar je hebt wel zorgplicht door er goed op te letten. Ook kan er eigen risico gelden. Lees de kleine lettertjes”, adviseert Romani.

Gimbrère zegt dit nog nooit te hebben meegemaakt. „We hoorden afgelopen week aan alle kanten dat er flink geroofd wordt. Oppassen dus. Het is nu aan de orde van de dag in de Alpenlanden, waarschuwt ook de horeca. Justitie doet niks, omdat het maar om ski’s gaat. Dat loont niet.”

Romani stelt vast dat het een lastig probleem is. „Mogelijk dat Oost-Europese bendes hier toeslaan. Naar schatting vele honderden Nederlandse wintersporters worden dit skiseizoen gedupeerd. We kunnen mensen alleen maar attent maken op de rooftochten.”

Reisverzekeraar Europeesche Verzekeringen bevestigt de trend dat de diefstal van skimateriaal toeneemt. „Vorig seizoen was het aantal claims met twintig procent toegenomen vergeleken met het jaar ervoor. En dit seizoen zien we een verdere stijging”, zegt een woordvoerder.