Vervoer start met stakingen

Donderdag 4 januari rijdt er als het aan de vakbonden ligt, in het hele land 24 uur geen lijnbus meer. Volgens FNV-bestuurder Wilfred Jonkhout loopt een ultimatum aan de ov-vervoerders vanochtend af. „Als ze niet aan onze eisen voor minder werkdruk, meer loon en een gezondere AOW voldoen, gaat de bus landelijk plat”, zo zei hij gisteravond tegenover De Telegraaf.

Crisisteam

De piloten van Transavia dreigen net als die van KLM ook met stakingen of werkonderbrekingen. In een brief van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) wordt de oprichting van een crisisteam aangekondigd, die de harde acties bij Transavia gaat voorbereiden.

„Die zijn zeer realistisch, als de directie niet in beweging komt ten aanzien van een nieuwe cao”, aldus een VNV-woordvoerder. De vakantievlieger laat weten elke actie te betreuren. „We hebben de VNV opnieuw uitgenodigd om de problemen aan tafel te bespreken”, is de reactie van Transavia.

Bij Transavia-moeder KLM is er al een actieteam van piloten. En de FNV heeft volgende week maandag ook een staking uitgeroepen onder het cabinepersoneel. Vakvereniging VNC beraadt zich nog.

Verziekt

De piloten van Transavia zitten al een jaar zonder een cao. „Het lijkt erop dat Transavia in een jaar waarin forse winsten te verwachten zijn, zijn verantwoordelijkheid niet wil nemen”, zo stelt de VNV naar haar achterban. Volgens de pilotenbond is het kort geding dat eerder heeft gediend om Transavia aan de cao te houden, tekenend voor de verziekte sfeer in het bedrijf.

Onder de vliegers zelf is er nog wel verdeeldheid over de voorgenomen acties. Hoofd Vliegdienst Peter Smit van Transavia is bezorgd over de koers van de VNV. „Wij bevinden ons in een vechtmarkt, waarin concurrenten steeds bezig zijn met kostenverlagingen en schaalvergroting. Onze aandacht mag niet verslappen”, meent hij.

Smit wijst er op dat er onvermijdelijk weer slechte jaren aankomen. „We moeten er dan klaar voor zijn om in tegenstelling tot voorgaande jaren winstgevend te blijven”, stelt hij.