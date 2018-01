Nieuwjaarsduik warme traditie

Zijn 9-jarige dochter Victoria kan er minder hard om lachen. „Het was koud. Ik wilde eigenlijk in zee plonzen, maar het is bij pootjebaden gebleven.”

Haar moeder Angela en vader Gerard popelen om volgend jaar weer een duik te nemen. Dat zullen ze echter zonder hun dochter moeten doen. „Ik doe niet meer mee”, zegt ze nog steeds blauwbekkend en rillend.

Zacht

De temperatuur van het zeewater, zo’n zeven graden, was voor de nieuwjaarsduik zacht te noemen. De zon kwam ook nog even om de hoek kijken. Zo’n 51.000 waaghalzen luidden gisteren op 140 locaties in het hele land het nieuwe jaar in met een frisse plons in het water.

„We konden ook wel in Brabant het nieuwe jaar inluiden met een duik, maar ja dit is wel de enige echte”, zegt Liselotte uit Den Bosch, die vroeg vertrok om naar Scheveningen te gaan. Traditiegetrouw liepen daar om klokslag 12.00 uur tienduizend deelnemers de zee in. Bij sommigen bleef het bij pootjebaden, terwijl anderen van top tot teen het water ingingen.

Voor de 53-jarige Marianne van den Berg uit Vlaardingen was het de elfde keer dat ze zichzelf op nieuwjaarsdag liet onderdompelen. „Ik strijd al acht jaar tegen kanker. Dit geeft mij een extra boost. Ik leef en dat voel ik als ik in het koude water sta. Mijn motto is carpe diem en vooral doorgaan”, zegt ze, verkleed en op oranje klompen.

Eenhoorn

De uitbundige verkleedpartijen horen er inmiddels bij. Het vriendengroepje van de 30-jarige Mirjam Berger uit Vlijmen doste zich uit als eenhoorn. „Vorig jaar hebben we te weinig met zijn allen gedaan. Dat gaan we dit jaar veranderen.”

Miranda en Henny hebben zich als kwallen aangekleed. „Laten we lekker gek doen in 2018, 2017 was ons iets te gewoon.”