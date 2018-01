’Even samen uithuilen’ na fatale brand

De impact van de fatale woningbrand is groot in de buurt. Waar mensen na twaalven normaal gesproken de straat op gaan om vuurwerk af te steken en elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen, was het nu rustig. „Er was bijna niemand buiten”, zegt Jan Jeuring, die achter het huis woont waar het drama zich voltrok.

Jeuring was er als een van de eersten bij zaterdagochtend. Hij was zich aan het aankleden toen hij plotseling geschreeuw hoorde. Hij haastte zich naar de brandende woning en zag de moeder van het gezin in de tuin staan, schreeuwend om haar kinderen. „Dat ging door merg en been.”

De vuurzee was al te groot om nog naar binnen te gaan en dus bracht hij de vrouw en zichzelf in veiligheid. De vader stond op dat moment voor het huis. „In zijn pyjama”, zegt Claudia Jeuring, de vrouw van Jan. „Hij riep om zijn kinderen en had een wezenloze blik in zijn ogen.” Al snel werd duidelijk dat de twee kinderen, een jongen van 6 en zijn zusje van 5, het niet overleefd hadden. De ouders werden naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Claudia noemt het een surrealistische dag. „Die is in een soort roes voorbij gegaan.” Voor het huis aan de Laan van de Marel, dat inmiddels met planken is dichtgetimmerd, is een zee aan bloemen en knuffels ontstaan. Zaterdagavond staken buurtbewoners er nog kaarsjes aan en hielden ze een minuut stilte. „Dat was fijn”, zegt Claudia. „Even samen uithuilen en erover praten.”

Claudia kwam zelf ook in actie. Ze startte een online doneeractie. „Het gezin had het al niet breed dus het kan alle hulp gebruiken. Ik wil graag dat ze financieel onbezorgd kunnen rouwen.” Claudia hoopte een paar duizend euro voor het gezin op te halen, maar inmiddels staat de teller al op ruim 65.000 euro. „Bizar, dit had ik echt nooit verwacht. Het lijkt wel alsof het hele land meeleeft.”