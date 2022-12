Drukke ochtendspits door regen en ongelukken

De druktste ochtendspits van dit jaar was op 17 november. Toen stond er op het hoogtepunt 972 kilometer file, meldde de ANWB.

Op de A58, A67 en A2 in Noord-Brabant is veel vertraging ontstaan door meerdere ongelukken. Ook op de A16 bij Rotterdam ging het mis en loopt de wachttijd voor automobilisten flink op. Door de vele regen rijden weggebruikers voorzichtiger en ook daardoor loopt het verkeer vast.

Bevriezing

Door bevriezing van natte weggedeelten is er in Friesland, Groningen en Drenthe kans op gladheid. Dat is vooral het geval tussen 7.00 uur en 9.00 uur, meldt de ANWB. Het KNMI heeft voor deze provincies code geel afgegeven. Rijkswaterstaat zegt „te strooien waar nodig” en adviseert verkeersdeelnemers „indien nodig de rijstijl aan te passen.”

„In de ochtend trekken buien, met mogelijk hagel en natte sneeuw, over het land. Op plekken waar een bui valt, kan het drukker zijn dan gebruikelijk”, aldus Rijkswaterstaat, dat automobilisten aanraadt goed voorbereid op pad te gaan en actuele verkeersinformatie te checken voor vertrek.

Bij een zware spits is de verwachting dat er tot wel 500 kilometer file op de rijkswegen komt te staan. Ook in de avond wordt een zware spits verwacht. Vooral in de zuidelijke helft van het land kan het gaan regenen. Het hoogtepunt van de avondspits wordt voorzien rond 17.30 uur.