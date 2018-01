PvdA in de maag met Moorlag

De hoop dat de storm vanzelf zou overwaaien is vervlogen. PvdA-leider Asscher had eerst nog gedacht de boel te sussen door er mee te schermen dat Moorlags intenties altijd goed zijn geweest. Maar afgelopen anderhalve week bleek dat het kader niet zo makkelijk de ogen kan sluiten voor de schijnconstructie die het Kamerlid als voormalig directeur van een sociale werkplaats in stand heeft gehouden. De verdediging dat hierdoor zoveel mogelijk mensen aan het werk konden worden gezet, wordt niet geslikt.

Hoewel de partijtop zich officieel nog altijd in stilzwijgen hult, is inmiddels uitgelekt dat het bestuur als reactie op alle commotie als ’zwaarwegend advies’ heeft uitgebracht dat Moorlag zijn biezen moet pakken. Het rumoer is te groot, zijn excuses te dunnetjes, fluisteren verschillende bronnen.

Het Kamerlid zelf denkt daar echter heel anders over, zo bleek uit de verklaring die hij afgelopen weekend publiceerde. Hij vindt dat er eerst ’zorgvuldig onderzoek’ moet plaatsvinden naar zijn handelen, zodat hij daarover ’verantwoording’ kan afleggen. Desgevraagd onthoudt hij zich van verder commentaar.

Daarmee zit de fractie in een lastig parket. Deze kwestie door laten sudderen, met nog slechts enkele maanden te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen, zal de toch al zwaar gehavende partij weinig goeds doen. Zeker nu Asscher juist in de Kamer én in de peilingen weer wat wind in de zeilen leek te krijgen.

Tegelijkertijd kan een Kamerlid niet gedwongen worden zijn zetel op te geven. Hij kan hooguit uit de PvdA-fractie gezet worden, waarop Moorlag ervoor kan kiezen verder te gaan als eenmansfractie en de PvdA achter te laten met nog maar acht zetels in de Tweede Kamer.

Achter de schermen zijn daarom de afgelopen dagen verwoede pogingen gedaan een uitkomst te vinden waar iedereen mee akkoord kan gaan. Vooralsnog zonder resultaat. Zo plaatste Moorlag dit weekend een bericht op sociale media dat hij met Asscher op diens vakantieadres heeft gebeld, maar dat ze het niet eens konden worden.

Intussen is het nog steeds een raadsel hoe Moorlag überhaupt Kamerlid kon worden, terwijl bij vakbond FNV, die vanwege de schijnconstructie naar de rechter stapte, blijkbaar al jaren kennis was over de constructie die zijn bedrijf had opgetuigd. Bovendien zijn er aanwijzingen dat ook binnen de PvdA niet iedereen in onwetendheid verkeerde.

Achter de schermen klinkt het echter dat deze kwestie niet aan de orde is gekomen tijdens de sollicitatieprocedure van Moorlag. De partijtop heeft daarom hoe dan ook veel uit te leggen, als eindelijk het stilzwijgen wordt doorbroken.