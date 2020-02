Microbioloog: kans op grote epidemie aanwezig

Volgens afdelingshoofd medische microbiologie Marc Bonten van het UMC Utrecht (inzet) is het de grote vraag of het ons lukt het coronavirus te beperken. Ⓒ EPA, Eigen foto

Amsterdam - De kans bestaat dat de inmiddels twee vastgestelde gevallen van coronabesmettingen in ons land gaan uitgroeien tot een grote epidemie. „Die mogelijkheid is aanwezig. De grote vraag is nu of het ons lukt de ziekte te beperken tot alleen die mensen die in een uitbraakgebied waren met ziekteactiviteit of dat deze teruggekeerde Nederlanders in de tussentijd anderen besmet hebben”, zegt afdelingshoofd medische microbiologie Marc Bonten van het UMC Utrecht.