Studenten vrezen verhoging rente studieschuld

De rente wordt elk jaar vastgesteld voor een periode van vijf jaar voor de groep studenten die datzelfde jaar afstudeert, geeft het ISO aan. „De hoogte van de rente komt tot stand op basis van het gemiddelde effectief rendement op een vijfjarige Nederlandse staatsobligatie in het voorafgaande collegejaar. In de afgelopen jaren was de rente altijd negatief, wat ervoor zorgde dat de rente op de studieschuld 0 procent bedroeg”, aldus de studentenorganisatie.

Maar de huidige economische situatie en de stijgende inflatie kunnen ervoor zorgen dat de rente op de studieschuld de komende jaren boven de 1,5 procent komt te liggen, stelt het ISO. „Na de loze belofte over het niet meetellen van de studieschuld voor een hypotheekaanvraag en de karige compensatie voor de leenstelselgeneratie, blijkt nu dat studenten mogelijk honderden euro’s per jaar aan rente moeten gaan betalen. Tegen de tijd dat studenten hun hele studieschuld hebben afbetaald, kan dat gaan om duizenden euro’s. Dat is serieus veel geld wat gepaard gaat met serieus veel zorgen”, zegt De Roos.

ISO wijst ook op andere zaken die studenten meer geld kosten, zoals de gestegen huur- en energieprijzen, de kosten voor boodschappen en de verwachte stijging van het collegegeld voor het studiejaar 2023-2024, vanwege de hoge inflatie. „De oplopende bedragen leiden tot financiële zorgen onder studenten”, aldus De Roos.

Minister zegt zorgen te begrijpen

Een woordvoerder van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat weten dat de zorgen van studenten over stijgende kosten worden begrepen. Volgens de woordvoerder is het echter belangrijk te realiseren dat de afgelopen periode van historisch lage rentes echt een unicum waren. „Bovendien gelden voor studieschulden nog altijd bijzonder sociale aflosvoorwaarden: wie weinig verdient betaalt niets, en daarboven blijft wat je aflost afhankelijk van je inkomen. En als de rente aan het einde van dit jaar omhoog gaat, verandert er voor veel mensen die hun studieschuld aflossen op korte termijn niets. De rente op studieschulden wordt in die aflosfase namelijk steeds voor een periode van vijf jaar vastgezet. Na de studie blijft het percentage van dat moment dus vaststaan voor de aankomende vijf jaren.”