Frenkie P. van beruchte Bende van Venlo wil af van levenslang

Een rechtbanktekening van kopstuk in de zogeheten Bende van Venlo, Frankie P. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

VENLO - Hij is een van de jongste Nederlanders die ooit tot levenslang werd veroordeeld, maar Frenkie P. – de leider van de beruchte Bende van Venlo – doet dinsdag in een kort geding een verwoede poging van zijn eeuwige tralies af te komen. De Limburger wordt geschaard onder de meest meedogenloze killers ooit in ons land.