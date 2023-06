Ophef in Brussel over nevenfunctie Nederlandse topambtenaar

Wie aan de slag wil bij de Europese Commissie moet al zijn bijbanen melden. Zo kan worden gecontroleerd of er sprake is van een belangenconflict. Maar voor het hebben van een luxe resort gelden andere regels, zo ontdekte het in Brussel veel gelezen Politico.

Uit onderzoek van de website blijkt dat Koopmans, de hoogste ambtenaar op het gebied van EU-uitbreiding, al jaren een hotel bezit op Bali. Het vastgoed is niet aangemeld in Brussel. Dat hoeft ook niet, stelt de Europese Commissie in een reactie. „Eigenaar zijn wordt niet beschouwd als een externe activiteit - omdat het niet impliceert dat je ’iets’ doet in de zin van het investeren van een hoeveelheid tijd die van invloed kan zijn op de uitvoering van taken op het werk.”

De website van het hotel meldt dat de eigenaren van hotel wekelijks contact hebben – vaak elke dag. Politico ontdekte meer publicaties waaruit blijkt dat Koopmans en zijn familie betrokken zijn bij de exploitatie.

Businessclass-reisjes

De kwestie trekt veel internationale media-aandacht. Sinds omkoopschandaal Qatargate liggen de EU-instellingen onder een vergrootglas. Onlangs werd een andere topambtenaar van de Europese Commissie weggepromoveerd vanwege een rel over gratis businessclass-reisjes naar Qatar.

Volgens de Duitse Europarlementariër Daniel Freund laat de kwestie rond Koopmans zien dat er iets mis is met de ethische regels van de Commissie. Door vage regels is er volgens de volksvertegenwoordiger veel te veel flexibiliteit om een oogje dicht te knijpen. „Dit soort ’wij-komen-er-waarschijnlijk-wel-mee-weggedrag’ past niet bij deze instelling. De garantie dat alles volgens het boekje is verlopen is niet overtuigend. Er is een onafhankelijke beoordeling nodig.”