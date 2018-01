Ex-leraar hoort straf in misbruikzaak 13-jarig meisje

Justitie eist drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. De officier van justitie vroeg vrijspraak van verkrachting, omdat er geen sprake was van dreiging of geweld. Ontucht met een slachtoffer onder de zestien jaar acht het OM wel bewezen. Dat geldt ook voor grooming, digitaal kinderlokken, het haar getuige laten zijn van seksuele handelingen met zichzelf en het bezit van kinderporno.

De man zit nu 3,5 maand vast. Hij heeft het misbruik bekend en verklaarde dat hij zich diep schaamt. De aanklaagster wil dat hij 6400 euro schadevergoeding aan het meisje betaalt.

Nadat ouders seksueel getinte appjes op de telefoon van hun dochter vonden, vertelde het meisje dat haar mentor haar misbruikt had op school en in een bosje in Assen. Ook had ze zichzelf moeten filmen terwijl ze seksuele handelingen verrichtte