Dodelijke schietpartij in speelstad Auckland overschaduwt WK-openingsduel

Even na kwart over zeven bestormde een gewapende man een bouwplaats in Lower Queen Street in het zakencentrum van Auckland. Daar begon hij wild om zich heen te schieten, waarbij twee doden vielen en zes mensen gewonden raakten.

Nadat een inderhaast gealarmeerde speciale politie-eenheid niet veel later in het gebouw arriveerde, verschanste de dader zich in een liftschacht, waar hij door de eenheid werd gelokaliseerd en na een schotenwisseling uitgeschakeld. De man overleed ter plekke.

Koortsachtig overleg

De dader, een 24-jarige inwoner van Auckland, zat op het moment van de fatale schietpartij in thuisarrest vanwege ’huiselijk geweld’ en droeg een elektronische enkelband. Hij had wel toestemming om zich van zijn huis naar de bouwplaats te verplaatsen.

Niet lang na het fatale incident werd er koortsachtig overleg gepleegd tussen de Nieuw-Zeelandse regering, de plaatselijke autoriteiten en wereldvoetbalbond FIFA, aangezien het FIFA Fanpark zich op enkele tientallen meters van de plaats van het misdrijf bevindt en er al duizenden voetbalfans in de grootste stad van het land aanwezig zijn.

Het openingsduel tussen Nieuw-Zeeland en Noorwegen in het met 40.536 plaatsen uitverkochte Eden Park staat immers geprogrammeerd om zeven uur in de avond (09.00 uur Nederlandse tijd).

Tekst gaat verder onder de foto.

De Filipijnse voetbalvrouwen lopen naar hun bus. Ⓒ ANP / Associated Press

Nationale veiligheid

Vroeg in de middag maakten de Nieuw-Zeelandse premier Chris Hipkins en Grant Robertson, de minister van Sport, bekend dat de wedstrijd op het geplande tijdstip zal doorgaan. Wel werd de opening van het fanpark met twee uur verplaatst. Volgens de regering bestaat er geen gevaar voor de nationale veiligheid. De schietpartij overschaduwt de start van het WK voor vrouwen, het grootste evenement dat ooit in het land is gehouden.

Het is de vraag in hoeverre de teams zijn aangedaan door het dodelijke drama. Zowel Nieuw-Zeeland als Noorwegen kennen Auckland als thuishaven, net als vijf andere landen, waaronder de Verenigde Staten. Dat land is op 27 juli in Wellington de tegenstander van Oranje. Het Noorse spelershotel bevindt zich op loopafstand van de getroffen bouwplaats.

Tekst gaat verder onder de foto.

KNVB betuigt medeleven

De KNVB heeft via twitter haar medeleven betuigt met de slachtoffers: ’Our thoughts are with the victims of the shooting in Auckland earlier today’. De Oranje Leeuwinnen, die zondag in Dunedin tegen Portugal voor de eerste keer in actie komen, spelen geen groepsduels in de getroffen stad.

Vier jaar geleden werd Nieuw-Zeeland opgeschrikt door de grootste aanslag die ooit in het land plaatsvond. De 28-jarige Australiër Brenton Tarrant schoot destijds 51 mensen in twee verschillende moskeeën dood.