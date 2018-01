Verborgen boodschap Trump over Obama

Als mensen op een link zouden klikken die niet werkt, komen ze op de zogenaamde ’Niet gevonden’-pagina uit. Bij websites van Trump en de Republikeinse partij zouden ze vervolgens moeten lezen: „Oeps! Er ging iets fout. In tegenstelling tot Obama, zijn we het probleem aan het oplossen... en niet op het golfterrein.”

Volgens TechCrunch stond er op sites als action.donaldjtrump.com en gop.com een tweede opmerkelijke tekst: „Wat is de overeenkomst tussen Hillary Clinton en deze link? Ze zijn allebei stuk.” Of iemand de code ooit heeft gezien, is niet duidelijk. Er stond namelijk een fout in: een ’=’ te veel. De pagina was dus zelf ook stuk, merken twitteraars smalend op.

Trump heeft altijd veel kritiek gehad op de ’vele’ dagen dat Barack Obama aan golf deed. Toch staat hij zelf vaker op het golfterrein, als we een onderzoek van de Washinton Post moeten geloven. Die krant rekende uit dat Trump ongeveer eens per vijf dagen op de golfbaan staat, terwijl dat bij Obama eens per negen dagen was.

Inmiddels zijn de codes, na de vondst ervan, helemaal verwijderd.