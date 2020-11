Britse premier Johnson opnieuw in quarantaine

Volgens een verklaring van Downing Street 10 zal hij in zijn ambtswoning „doorwerken, inclusief het leiding geven aan de reactie van de regering op de coronapandemie.” Alles is volgens de verklaring goed met de premier en hij heeft geen symptomen.

Johnson had donderdag een bijeenkomst met een groep parlementsleden. Een van hen, Lee Anderson van Johnsons Conservatieve partij, testte later positief op het coronavirus.

Johnson maakte eind maart bekend dat hij besmet was geraakt met het virus. Hij werd in april opgenomen in het ziekenhuis en werd drie dagen op de afdeling intensieve zorg behandeld. Half april werd hij uit het ziekenhuis ontslagen en herstelde hij thuis.