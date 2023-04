Premium Het beste van De Telegraaf

Ondanks penetrante lucht, kerstverlichting en dode vliegen Wekenlang miste niemand twee doden in dezelfde straat in Vlaardingen

Door Sebastian Schramm

De politie doet onderzoek na de eerste vondst van een dode man, vorige week. Ⓒ jbmedia

VLAARDINGEN - In drie dagen tijd zijn op een steenworp afstand van elkaar in dezelfde straat in Vlaardingen twee stoffelijke overschotten gevonden van mannen die al vele weken kennelijk door niemand werden gemist.