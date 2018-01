Brandweer in val gelokt

Tijdens oud en nieuw gebeurde dat in Molenbeek. De brandweer rukte uit voor een gemelde autobrand in de wijk, maar werd ter plaatse opgewacht door jongeren die hen op een regen van stenen trakteerde.

„Bewust brandjes stichten of vals alarm slaan om ons nadien aan te vallen: vroeger was dat ondenkbaar, vandaag is het de norm geworden”, zegt Eric Labourdette van brandweervakbond VSOA tegen Het Laatste Nieuws.

In Brussel rukte de brandweer tijdens de feestnacht zeker 61 keer uit voor in brand gestoken vuilnisbakken en acht keer voor auto’s die in vlammen opgingen.