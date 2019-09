Twee panda’s geboren in dierentuin van Berlijn

„Meng Meng is moeder - en dat gelijk twee keer! We zijn zo gelukkig, woorden schieten te kort!”, twittert de dierentuin, die ook een video erbij heeft geplaatst. Daarop is te zien hoe de moederpanda een van de jongen in haar bek pakt en verplaatst. Ze begint de roze babypanda daarna af te likken.

Nog geen maand geleden werd ook in het Belgische dierenpark Pairi Daiza een reuzenpandatweeling geboren. Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft ook twee reuzenpanda’s. Daar is het nog niet gelukt om het pandavrouwtje drachtig te maken.

De panda is een bedreigde diersoort. Volgens het Dierenpark in Rhenen leven in het wild 1864 reuzenpanda’s.