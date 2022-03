Senaat: kabinet moet komst megadatacenter in Zeewolde blokkeren

De Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer diende, gesteund door SP, 50+, OSF en Fractie Nanninga een motie in, waarin het kabinet gevraagd wordt de bestemmingsplanwijziging van de gemeente Zeewolde – waarmee de vestiging van Meta (het moederbedrijf van Facebook) mogelijk wordt gemaakt – te schorsen. Alleen CDA en VVD stemden tegen de motie, zodat de uitslag van de stemming 53 voor en 21 tegen was.

De Kroon is bevoegd om besluiten van gemeentebesturen te schorsen wanneer die in strijd met het algemeen belang worden geacht, aldus een meerderheid van de senatoren. De motie vraagt de regering ook haar ’publiekrechtelijke bevoegdheden’ te gebruiken, waardoor de vestiging van het datacenter voorlopig niet mogelijk zal zijn. De Eerste Kamer heeft onder andere kritiek op het enorme stroomverbruik van de hallen, gelijk aan dat van zo’n 460.000 huishoudens.

Voorwaarden

Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) heeft vrijdag al aangegeven Nederland te klein te vinden voor hyperscale datacenters. Hij liet eerder al weten dat het plan in Zeewolde nog ’geen gelopen race’ is. Een deel van de grond waarop het datacentrum moet komen, is namelijk eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf; aan de verkoop ervan zijn voorwaarden verbonden.

„Of Zeewolde aan die voorwaarden kan voldoen, is nog niet zeker en zal in de komende weken door de minister met Zeewolde worden besproken”, zegt De Jonge. Hij kan nog niet aangeven of de motie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In het verleden werden moties vanuit de senaat ook al genegeerd. „Of de motie kan worden betrokken bij het lopende proces richting Zeewolde, zal nog nader worden bezien”, aldus de minister.