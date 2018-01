Brief 3: ’Vuurwerkshows vol giftige stoffen’

Daarmee zijn vele duizenden tonnen aan fijnstof, CO2, metalen en andere giftige stoffen de over de wereld uitgestrooid. Door de overheid gefinancierde milieuvervuiling dus! Sommige van die overheden weren vanaf 1 januari oudere autootjes uit steden vanwege het milieu. Ze praten weer met bezorgde gezichten over klimaatdoelen en de daarvoor benodigde lastenverhogingen. Hoe geloofwaardig en oprecht zijn zij in werkelijkheid?

Jan Oosterhof, Hellendoorn

