Brief 1 ’Waarom is er geen handhaving?’

Vuurwerk is prachtig wanneer er iets gevierd wordt, in dit geval het inluiden van het nieuwe jaar. Maar het plezier is er tegen die tijd wel van af. De enige oplossing zal zijn om vuurwerk totaal te verbieden en centraal een vuurwerkschow in het dorp te organiseren rond middernacht. Of is het misschien wel zo dat de staat zijn inkomsten aan btw op vuurwerk niet graag wil missen?

Felice van der Aa, Driebergen-Rijsenburg

