Rookmelder per 1 juli verplicht op elke verdieping

Grote brand bij recyclingbedrijf in Venray, veel rookoverlast

Op last van de brandweer is vrijdagavond in Venray een filiaal van McDonald’s gesloten. Dit in verband met de rook die vrijkomt bij een brand in een grote loods van een recyclingbedrijf aan de Metaalweg. De gasten van een verderop gelegen hotel moeten binnenblijven achter gesloten ramen en deuren, e...