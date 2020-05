Man opgepakt na doorrijden bij aanrijding 6-jarig meisje

Ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

OOST-SOUBURG - Een 37-jarige man uit Vlissingen is aangehouden nadat hij vrijdag op zijn motor was doorgereden na een aanrijding met een 6-jarig meisje in het Zeeuwse Oost-Souburg. Het meisje raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd om aan haar verwondingen behandeld te worden.