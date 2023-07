Nederlander gearresteerd in Spanje met vals paspoort ‘gekocht in coffeeshop Amsterdam’

Dat melden verschillende media in Spanje. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken zegt niet bekend te zijn met de kwestie. „We hebben geen verzoek tot consulaire bijstand gehad”, voegt een woordvoerder toe.

Tijdens een patrouille aan de Costa Blanca detecteerden Spaanse agenten een verdacht voertuig in het gehucht La Marina, nabij de stad Elche. Agenten voeren in de regio vaker routinecontroles uit deze zomer, om te controleren wie er in en uit het gebied komen, vooral aan de kust. Dat wordt gedaan omdat criminelen zich makkelijker kunnen voordoen als toerist en zo hun illegale praktijken kunnen voortzetten.

Bekijk ook: Vrouw berooft Nederlandse diplomaat in Colombia van vertrouwelijke documenten

Tijdens een van die controles op het strand van El Pinet werd onze 58-jarige man landgenoot gearresteerd nadat hij zich met zijn valse papieren probeerde te legitimeren. Bij dat strand werd enkele dagen een aanzienlijke hoeveelheid drugs ontdekt.

Bij de controle bleek dat het paspoort bepaalde elementen miste die de echtheid bepalen. Daarop is de man aangehouden en kwam hij met het verhaal op de proppen dat hij het papiertje in een coffeeshop in Amsterdam - waar hij zei te wonen - had gekocht. Verder wilde hij geen verklaring geven. Op het bureau werd zijn ware identiteit achterhaald, waarna bleek dat hij meerdere zaken op zijn kerfstok had.