Koe vlucht uit slachthuis en blokkeert trein

De koe was ontsnapt uit het slachthuis, en had zich rond 5.00 uur geposteerd op de rails bij het plaatsje Bühl. Toen de eerste trein naderde, wist de machinist het dier in het donker te zien. Agenten werden opgeroepen, maar de koe bleef over het spoor springen. Uiteindelijk zou ze er urenlang staan.

Hoewel het beest dus uit het slachthuis kon ontsnappen, vond de koe toch haar Waterloo toen een jager het dier afschoot.