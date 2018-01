’Donderdag streekbus landelijk plat’

De vervoersbedrijven deden dinsdagochtend nog een klemmend beroep op FNV en CNV om de staking af te blazen en weer om tafel te gaan. Brancheorganisatie VWOV, die optreedt namens Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS, ving echter bot.

De staking duurt de hele donderdag. „Als werkgevers volharden in hun weigering om goede afspraken te maken, volgen er meer en langduriger stakingen”, aldus FNV.

Een staking brengt volgens de busbedrijven veel overlast met zich mee. „ Dat is in deze overlegfase buiten proporties”, vindt de VWOV.

Reden van de ruzie

Het overleg tussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao liep in november spaak. De vakorganisaties willen afspraken maken over met name een vermindering van de werkdruk van buschauffeurs, maar de vervoersbedrijven willen daar geen centrale regeling voor treffen. De vakbonden hebben een ultimatum neergelegd dat afloopt op 2 januari om 12.00 uur en dreigen met een 24-uurs staking op 4 januari in het hele land.

„Staken is voor niemand leuk”, aldus FNV-onderhandelaar Paula Verhoef. „Maar de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog.” Haar collega Sanne van der Meulen van CNV noemde het eerder al zinloos om weer met de werkgevers te gaan praten. „Concreet bieden zij niks”, zei zij.

„We eisen vooral dat de werkdruk van de chauffeurs omlaag gaat. De strakke roosters zijn nu vaak niet te doen. Dat is ook slecht voor de veiligheid en de dienstverlening naar de reizigers. Daarnaast willen onze leden loonsverhoging en een gezondere AOW-regeling”, zegt FNV-bestuurder Wilfred Jonkhout.

Overleg

Op 22 november 2017 hebben partijen het derde overleg gevoerd voor een nieuwe cao. „De werkgevers hebben in dit overleg een integraal bod uitgebracht. De vakbonden hebben het cao-overleg afgebroken. Tijdens het overleg zijn drie thema’s intensief besproken: werkdruk, vergrijzing en scholing. Op al deze thema’s willen vervoerders graag verdere afspraken maken”, aldus de VWOV. De bonden beraden zich dinsdag op harde actie, nu de werkgevers niet akkoord gaan met het ultimatum.