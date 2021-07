LIVE | De Jonge: vanaf 19 juli wordt tweede coronaprik standaard 10 dagen eerder gezet

20.44 - Wachttijd tussen eerste en tweede prik vanaf maandag korter

Mensen die vanaf maandag een vaccinatieafspraak maken bij de GGD hoeven tien dagen minder lang te wachten op hun tweede prik dan nu. Dat heeft demissionair zorgminister Hugo de Jonge gezegd tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Nu wordt tussen de eerste en de tweede prik een pauze aangehouden van 35 dagen. Dat wordt 25 dagen.

Het OMT schreef in het spoedadvies van afgelopen vrijdag dat er vaccinatieslots open blijven staan. Dat betekent dat er sneller gevaccineerd kan worden dan nu gebeurt. Bij nieuwe afspraken is dat vanaf maandag mogelijk.

De Jonge zei ook dat nog gekeken wordt of mensen die al een afspraak hebben gemaakt, de afspraak voor hun tweede prik naar voren kunnen halen. Hij riep mensen wel op niet nu al te bellen. Dat gebeurt wel, en daardoor wordt het bij de GGD „een zooitje”, aldus de minister.

Vanaf vrijdag kunnen ook 60- tot 64-jarigen die alleen hun eerste prik van AstraZeneca hebben gehad de GGD bellen voor een afspraak om de tweede prik met het vaccin van Pfizer te laten zetten, als zij dat willen. Vorige week maandag adviseerde de Gezondheidsraad dat zo’n heterogene vaccinatie (twee prikken van verschillende merken) ook veilig en effectief is. Aangezien het nu niet zo druk meer is bij de prikstraten verwacht de minister dat deze mensen dan snel aan de beurt zullen zijn.

Dat in sommige delen van het land veel mensen van begin zestig nog steeds niet door hun huisarts met een tweede prik van AstraZeneca zijn ingeënt, ligt niet aan de leveringen, zei de minister in antwoord op vragen van de ChristenUnie. De laatste leveringen zijn al medio mei bij de huisartsen binnengekomen dus ze hebben veel tijd gehad, vindt De Jonge. Soms kiezen huisartsen er volgens hem zelf voor om de afspraak voor de tweede prik niet te wijzigen. „Dat vind ik echt jammer. Maar ik kan het niet bespoedigen behalve dan opnieuw een appel doen op huisartsen om de tweede prik spoedig te zetten”, aldus De Jonge. Volgens hem is dat al vaak gedaan.

16.25 - Betogingen in Frankrijk tegen invoering coronapas

In meerdere steden in Frankrijk zijn mensen op de nationale feestdag Quatorze Juillet de straat opgegaan om te demonstreren tegen de coronapas. In Parijs zette de politie bij Place de Clichy in het noordwesten van de stad traangas in, melden Franse media. Ordetroepen probeerden de honderden betogers uiteen te drijven. Ook in onder meer Avignon in het zuiden van het land werd gedemonstreerd.

De zogeheten pass sanitaire is in Frankrijk vanaf 21 juli verplicht voor volwassenen bij een bezoek aan grote evenementen en culturele instellingen en vanaf augustus ook in cafés en restaurants, zo werd maandag bekend. De pas geeft aan dat iemand is gevaccineerd, recent is getest of al Covid-19 heeft gehad. Veel Fransen hebben hier grote bezwaren tegen. Het verzet tegen vaccinatie is groter dan in de meeste andere Europese landen. De verplichting voor zorgpersoneel om zich te laten inenten is lang niet overal goed gevallen.

Eerder op de dag werd in Parijs een militair defilé gehouden waarbij president Emmanuel Macron in een militair voertuig over de Champs-Élysées werd gereden. De optocht ging vorig jaar niet door vanwege de coronacrisis. Dit jaar waren er tal van beperkingen. Er deden ongeveer 5000 militairen mee aan de parade. Speciale aandacht ging uit naar de internationale troepenmacht in Mali en andere landen in de Sahel-regio.

Elk jaar worden veel vernielingen aangericht rond de herdenking van het begin van de Franse revolutie in 1789. Dit jaar werden 294 auto’s in brand gestoken, waarvan 78 in Parijs. Vorig jaar waren het er overigens 35 procent meer.

15.55 - Buitenlandse Zaken overspoeld met vragen over vakanties

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt overspoeld met vragen van Nederlanders die op vakantie willen gaan. Het callcenter van het departement heeft het door de coronaperikelen „heel erg druk”, laat een woordvoerster weten. De vragen gaan vooral over reizen binnen Europa.

In een ’normale’ zomer komen er zo’n 3000 telefoontjes per dag bij het ministerie binnen. Dat aantal ligt nu tussen de 7500 en 8000. Het is ook drukker dan de zomer van vorig jaar toen het coronavirus er ook al was. Toen kreeg het callcenter gemiddeld 4000 vragen per dag.

„Veel vragen gaan over het Europese digitale coronacertificaat”, zegt de woordvoerster. Mensen willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als ze nog maar één keer gevaccineerd zijn. Verder zijn er veel vragen over wat nodig is om een bepaald land binnen te komen.

Veel Europese landen hebben te maken met toenemende besmettingsaantallen. Dat kan leiden tot aanpassing van het reisadvies. Ook kunnen vakantielanden nieuwe eisen gaan stellen aan Nederlandse reizigers omdat hier het aantal positief geteste mensen snel is opgelopen.

Het ministerie drukt mensen op het hart om vooral de reisadviezen goed in de gaten te houden. „Situaties in landen kunnen snel veranderen.”

Niet alleen het callcenter heeft het veel drukker, ook de website over reizen wordt veel vaker bezocht. In de maand januari kreeg de website 2,6 miljoen zoekopdrachten, vorige maand was dat gestegen naar 18,4 miljoen. Vakantiegangers kunnen informatie vinden op wijsopreis.nl.

De drukte heeft ertoe geleid dat er extra medewerkers zijn ingezet bij het callcenter. Er zijn driehonderd mensen aan het werk en dat is tweehonderd meer dan normaal.

Ook reisorganisaties zoals Sunweb en Corendon worden platgebeld met vragen, bleek deze week. Daar worden eveneens extra mensen ingezet om alle mensen te woord te kunnen staan.

15.25 - Spaans hof: noodtoestand vanwege Covid-19 in strijd met grondwet

Spaanse hoge rechters oordelen dat de noodtoestand die in het land werd uitgeroepen wegens de corona-uitbraak in strijd was met de grondwet.

Met de noodtoestand kreeg de Spaanse regering de mogelijkheid om Spanjaarden verplicht thuis te laten blijven en om alle niet-essentiële bedrijven te sluiten. In een bericht laat het Spaanse constitutionele hof weten in de komende dagen met meer informatie over het oordeel te komen.

De noodtoestand geldt momenteel niet in Spanje; die liep af in maart.

14.40 - Corona-uitbraak op Brits vlaggenschip tijdens eerste wereldreis

Het nieuwe vlaggenschip van de Britse marine is tijdens zijn eerste wereldreis getroffen door een corona-uitbraak. Britse media berichten dat zo’n 100 besmettingen zijn vastgesteld aan boord van de HMS Queen Elizabeth. Ook aan boord van escorteschepen zijn coronagevallen ontdekt.

Het vliegdekschip vaart de wereld over en bezoekt zo’n veertig landen. Minister van Defensie Ben Wallace zegt nog geen reden te zien om de 28 weken durende wereldreis vroegtijdig stop te zetten. Wel belooft hij de bevelhebber van de Queen Elizabeth te steunen, „ongeacht wat voor besluit hij neemt.”

Bemanningsleden raakten vermoedelijk besmet toen ze begin juli de plaats Limasol bezochten op Cyprus. Daar kwamen ook allerlei hoogwaardigheidsbekleders aan boord, onder wie president Nicos Anastasiades. Het schip bevindt zich inmiddels in de Indische Oceaan en zal ook Japan nog bezoeken.

De Britse autoriteiten zeggen dat er geen reden is voor bezorgdheid. De bemanning zou volledig zijn gevaccineerd en aan boord zijn allerlei voorzorgsmaatregelen genomen. Zo moeten bemanningsleden mondkapjes dragen en wordt aan contactonderzoek gedaan. Er bevinden zich zo’n 3700 mensen in de vloot, van wie er 1600 aan boord van het vlaggenschip werken.

Het miljarden kostende vliegdekschip vertrok in mei uit het Engelse Portsmouth. De Britse regering ziet de door HMS Queen Elizabeth aangevoerde vloot volgens de BBC als een symbool van „Global Britain”: een Groot-Brittannië dat na de brexit weer een belangrijke rol opeist op het wereldtoneel. Daar hoort in de ogen van premier Boris Johnson ook een machtige marine bij.

14.05 - Ook besmettingen op festivals in Amsterdam en Venlo

Na festivals in Breda en Utrecht zijn vorige week ook evenementen in Amsterdam en Venlo besmettingshaarden geweest. 118 bezoekers van het Chin Chin Festival in Amsterdam zijn later positief getest en 93 mensen die op Stereo Sunday in Venlo waren, bleken later het coronavirus bij zich te dragen. Dat staat in een overzicht dat zorgminister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Beide festivals vonden plaats op 2 en 3 juli en hadden een bezoekerscapaciteit van 10.000 mensen. Bij de ingang werd gebruikgemaakt van Testen voor Toegang.

Eerder werd al bekend dat op Verknipt in Utrecht en op Ploegendienst in Breda vele honderden bezoekers corona hebben opgelopen. Voor de laatste staat de teller inmiddels op 423 en in Utrecht gaat het om minstens 900 positieve testen.

Het is niet duidelijk of alle bezoekers het virus op de genoemde festivals hebben opgelopen. Meerdere mensen gaven aan ook in andere horecagelegenheden te zijn geweest.

Mensen mochten alleen naar de evenementen met een coronatoegangsbewijs. Dat dit systeem niet waterdicht was, is ook al op diverse andere plaatsen in het land gebleken. Testen mochten tot 40 uur van tevoren worden afgenomen en na volledige vaccinatie was geen periode vereist om het vaccin te laten inwerken. Alleen al daardoor was het mogelijk dat mensen die het virus bij zich droegen toch toegang kregen. Verder waren er verhalen over gesjoemel met QR-codes.

Het kabinet heeft vanwege de explosieve stijging van de besmettingscijfers alle evenementen waar mensen geen afstand houden voorlopig weer in de ban gedaan.

13.40 - Lowlands-baas Van Eerdenburg vindt steunpakket onvoldoende

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg vindt de extra steunmaatregelen van het kabinet voor de evenementensector niet voldoende. Hij noemt het extra geld een „stap in de goede richting.” Maar, hoewel de gemaakte kosten nu grotendeels zijn afgedekt, „is de praktijk dat je zelf toch nog met enorme kosten blijft zitten, zoals bij iedere ’verzekering’”, aldus Van Eerdenburg.

Het kabinet maakte woensdag bekend 135 miljoen euro extra uit te trekken voor steun aan de sector. Organisatoren kunnen een groter deel van hun gemaakte kosten vergoed krijgen en de termijn om een aanvraag in te dienen wordt uitgebreid.

Van Eerdenburg wil nog steeds meer duidelijkheid of evenementen na half augustus kunnen doorgaan. De huidige maatregelen, waarbij meerdaagse evenementen niet door mogen gaan, gelden tot 14 augustus. Lowlands is dit jaar van 20 tot en met 22 augustus, wat betekent dat de organisatie van het festival in Biddinghuizen minder dan een week van tevoren duidelijkheid krijgt.

Veel te kort dag, aldus Van Eerdenburg, die eerder zei „laaiend” te zijn. „Ze stralen iets uit van: ’je ziet maar hoe je het oplost’. Ze laten de sector gewoon bungelen. Het kabinet is volledig losgetrokken van de realiteit.”

Festivalorganisator MOJO is blij dat dankzij het nieuwe steunpakket de kosten voor de komst van de Britse artiesten op Lowlands en Down the Rabbit Hole ook worden gecompenseerd wanneer de festivals niet door kunnen gaan. Artiesten van buiten de Europese Unie vielen eerst namelijk buiten de boot, wat voor hoge kosten zou zorgen, vertelt een woordvoerder.

„Dat is heel goed nieuws. Met name voor festivals die niet door kunnen gaan, maar ook voor Lowlands en Down the Rabbit Hole, waarvan we hopen dat ze door kunnen gaan”, zegt een zegsvrouw van MOJO. „Daarvan kunnen nu de extra financiële risico’s gewaarborgd worden, zoals de kosten van artiesten van buiten de EU.”

12.50 - Evenementenbouwers willen duidelijkheid over coronabesmettingen

De Alliantie van Evenementenbouwers (VVEM) wil meer duidelijkheid over de coronabesmettingen bij het Verknipt Festival in Utrecht. Zeker negenhonderd bezoekers van het dancefeest zijn besmet geraakt met het coronavirus. De alliantie roept de politiek op „niet te snel conclusies te trekken, niet te sturen op incidenten en vooral nader onderzoek te laten doen.”

Het evenement, dat op 3 en 4 juli plaatsvond, trok ongeveer 20.000 bezoekers. In een verklaring meldt de festivalorganisatie dat ze niet weet hoe het aantal besmettingen zo hoog kon oplopen. Er was van alles gedaan om het evenement veilig te laten plaatsvinden. Zo werd er volgens de organisatie streng gecontroleerd op QR-codes en identiteitsbewijzen. Ook maakte het festival gebruik van tijdslots om drukte bij de entree te voorkomen en was er een speciale communicatie-app voor bezoekers. In pendelbussen waren mondkapjes verplicht.

De alliantie heeft daarom vragen over het hoge aantal besmettingen. „Deze hoge besmettingscijfers staan haaks op de uitkomsten van de Fieldlab Evenementen, waar op 129.300 bezoekers 104 mogelijke besmettingen waren”, stelt de VVEM, verwijzend naar de testevenementen van de overheid. „En de cijfers stroken evenmin met vergelijkbare evenementen in hetzelfde weekend. Op het evenement Harmony of Hardcore bijvoorbeeld waren eveneens 10.000 bezoekers per dag aanwezig. Na afloop van dat festival lijken ongeveer 15 mensen besmet geraakt, een totaal ander cijfer dan bij het festival in Utrecht.”

De evenementenbouwers wijzen erop dat moeilijk is vast te stellen of de festivalgangers allemaal in Utrecht besmet zijn geraakt. „De GGD Utrecht heeft aangegeven dat veel van de bezoekers van het Verknipt Festival die besmet zijn, het virus al bij zich droegen voordat ze op het festivalterrein waren. Bovendien vonden er op diverse plaatsen afterparty’s plaats”, zegt de VVEM. Daarnaast zou er te veel tijd zitten tussen het Testen voor Toegang en de toegang tot het festival, namelijk 40 uur. Fieldlab Evenementen adviseerde om dit op 24 uur te houden.

12.30 - Fries kampioenschap skûtsjesilen afgelast

Doordat het aantal nieuwe coronagevallen oploopt, kunnen de open Friese kampioenschappen skûtsjesilen niet doorgaan. Op de oevers en op het water mogen geen toeschouwers komen en „het afsluiten van oevers en water voor publiek lijkt, zelfs met inzet van boa’s politie en verkeersregelaars, onmogelijk”, laten de organisatoren van de IFKS weten.

Luchtfoto van ’skutsjes’ in actie op het water bij Earnewald in 2019. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

De zeilwedstrijd zou op 7 augustus beginnen bij Hindeloopen. De zevende en laatste race zou op 14 augustus in Lemmer worden gehouden. Alle wedstrijdplaatsen liggen in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Het bestuur van de IFKS heeft dinsdag overlegd met de burgemeesters van die twee gemeenten. Zij adviseerden om de competitie af te gelasten. „Hoe vreselijk wij het ook vinden, ons bestuur heeft nu geen andere keus dan de kampioenschappen 2021 niet te laten doorgaan.”

09.00 - Peiling: meerderheid Nederlanders voor verbod op reizen naar ’oranje gebied’

De overheid zou vakanties naar gebieden die in het reisadvies de kleur oranje hebben gekregen niet langer moeten toestaan, vindt een meerderheid (58 procent) van de mensen die hebben meegedaan aan een peiling van I&O in opdracht van de NOS. Momenteel zou dat betekenen dat vakantie in het grootste deel van Spanje en delen van Portugal in de ban zou moeten. De overheid raadt reizen naar die landen wel af omdat corona er om zich heen grijpt, maar verboden is het niet. Aan de peiling deden 2129 respondenten mee.

Voor het vasteland van Spanje geldt code oranje, voor de Balearen en de Canarische Eilanden is dat nog code geel. Voor Portugal heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de populaire regio Algarve en Lissabon en omstreken op oranje gezet. Wie van daaruit terugreist naar Nederland moet een coronabewijs laten zien. Iemand moet dan dus volledig zijn gevaccineerd, een negatieve test hebben gedaan of zijn hersteld van een eerdere besmetting. Quarantaine is niet meer verplicht.

De afgelopen weken zijn honderden Nederlanders besmet teruggekomen uit de twee landen; vooral uit Spanje. Van de mensen die afgelopen week positief testten, waren er 794 in de afgelopen twee weken in dat land geweest, bleek dinsdag nog uit RIVM-cijfers. Dit aantal stijgt snel. Het lag al 89 procent hoger dan een week eerder. Van de nieuwe besmettingen zijn er 333 herleid tot Portugal.

Een grote meerderheid (70 procent) van de mensen die aan de peiling meededen, staat achter de recente sluiting van nachtclubs en discotheken in Nederland. Die moesten weer dicht vanwege de explosieve stijging van het aantal coronagevallen. Dat ook festivals en evenementen voorlopig niet meer kunnen, heeft de steun van 58 procent. Een minderheid van 31 procent is voor herinvoering van de mondkapjesplicht in winkels en andere binnenruimten.

Het ’testen voor toegang’ kon na een rappe stijging van het aantal coronagevallen grotendeels de prullenbak in. Ⓒ ROBIN UTRECHT

Terugkijkend vindt nu 54 procent dat de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen onverantwoord waren. Daarvoor bestond op het moment zelf wel veel steun. Inmiddels is 41 procent in het algemeen voor nog verdere aanscherpingen, 37 procent wil de regels houden zoals ze nu zijn. Een minderheid van 11 procent wil juist wel verder versoepelen, 9 procent wil dat alle maatregelen worden losgelaten.

07.00 - Sydney verlengt lockdown met minstens twee weken, grens blijft dicht

Sydney zal nog minstens twee weken langer in lockdown blijven, in ieder geval tot 30 juli, maakte premier Gladys Berejiklian van de staat New South Wales woensdag bekend. De lockdown past binnen de Australische ’Covid zero-strategie’ waarmee de autoriteiten de overdracht van coronabesmettingen volledig wil uitroeien.

De meeste inwoners van Sydney mogen het huis verlaten om te sporten, noodzakelijke boodschappen te doen, te werken of om gezondheidsredenen. Maar de scholen zijn gesloten en mensen worden aangemoedigd om thuis te blijven. Premier Berejiklian sloot strengere beperkingen niet uit als het aantal gevallen blijft stijgen.

De grootste stad van Australië zit al in de derde lockdown-week om een door de Delta-variant aangewakkerde uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen. Op dinsdag werden 97 nieuwe besmettingen geregistreerd, tien meer dan de dag ervoor.

De laatste Covid-19-uitbraak in Australië begon half juni en is sindsdien uitgegroeid tot 864 gevallen. Twintig mensen liggen momenteel op de intensive care, twee zijn overleden. Het totale dodental op het continent ligt officieel nog onder de duizend, met een bevolking van zo’n 25 miljoen mensen.

Australië werd geprezen om zijn vroege aanpak van de pandemie, maar de trage uitvoering van het vaccinatieprogramma heeft een aanzienlijk deel van de bevolking onbeschermd gelaten, net nu een groot deel van de wereld voorzichtig heropent.

De Australische grens is sinds maart 2020 grotendeels dicht en zal vermoedelijk dit jaar niet meer open gaan.

07.30 - Sint Maarten gaat langer door met vaccinatieprogramma

Sint Maarten gaat toch langer door met het vaccinatieprogramma tegen Covid-19, waarbij mensen zonder afspraak binnen kunnen lopen bij één van de vaccinatiecentra op het eiland. Eind mei stelde de regering nog dat het aantal mensen dat zich aanmeldde relatief klein was en dat vanaf 1 augustus mensen alleen geprikt konden worden na het maken van een afspraak. Ook zou dan moeten worden betaald voor een vaccinatie.

Het aantal inentingen is nog steeds niet hoog, tot en met maandag hebben 23.365 personen een vaccinatie gekregen. Dat is iets meer dan de helft van het beoogde doel van 85 procent van de volwassen bevolking. Maar juist de laatste dagen is de interesse opvallend gestegen. De regering hield vrijdag en zaterdag pop-ups op centrale plekken, daar kwamen in totaal bijna achthonderd mensen op af.

Vanwege die plotselinge toename, en vanwege de aanwezigheid van de besmettelijke delta-variant op het eiland, is dinsdag besloten de periode van gratis vaccinaties en walk-ins te verlengen. Iedereen boven de twaalf jaar die nog niet is gevaccineerd, wordt opgeroepen in de komende drie weken een eerste prik te halen. Ook zullen meer pop-ups worden gehouden.

06.00 - Los Angeles trekt recordbedrag uit voor aanpak daklozencrisis

Los Angeles heeft voor 2022 een recordbedrag van 527,1 miljoen dollar (447,5 miljoen euro) begroot voor de bestrijding van de groeiende daklozencrisis in de stad. Het geld zal onder meer worden besteed aan maatschappelijk werk, huisvesting en initiatieven ter preventie van dakloosheid.

Het aantal daklozen in de gemeente Los Angeles steeg in 2020, nog voor de pandemie, met 13 procent tot 66.436 mensen, op een bevolking van ruim tien miljoen. Dit jaar werd vanwege de pandemie afgezien van een telling, maar algemeen wordt aangenomen dat nadien - vanwege diezelfde pandemie - het aantal daklozen verder is toegenomen.

Los Angeles neemt soms controversiële maatregelen om de wijdverspreide dakloosheid aan te pakken. Zo werden eerder dit jaar daklozenkampen rond het centraal gelegen Echo Park Lake opgeruimd, een actie die tot veel protesten leidde. Op 21 april beval een federale rechter de gemeente om voor oktober een vorm van onderdak of huisvesting te bieden aan de ruim 4600 bewoners van het bekende tentenkamp Skid Row.