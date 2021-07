LIVE | ’Ruim helft van Nederlanders vindt snelle versoepelingen onverantwoord’

Meer dan de helft (54 procent) van alle Nederlanders vindt het onverantwoord dat het kabinet de coronamaatregelen zo snel heeft versoepeld. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. De vaccinatiebereidheid blijft stabiel; 12 procent van de bevolking laat zich waarschijnlijk niet of zeker niet vaccineren, valt volgens de NOS af te leiden uit de antwoorden.

Een kwart van de Nederlanders vindt dat de snelle versoepelingen van eind juni juist wel konden. Maar de steun voor verdere versoepelingen is de laatste dagen sterk afgenomen.

Een maand geleden wilde twee derde van de Nederlanders verder versoepelen of de maatregelen helemaal loslaten. Na de laatste persconferentie op 9 juli - waarin de maatregelen weer verscherpt werden - wil 37 procent de huidige maatregelen handhaven en ziet 41 procent liever dat er nog strengere coronamaatregelen komen.

07.00 - Sydney verlengt lockdown met minstens twee weken, grens blijft dicht

Sydney zal nog minstens twee weken langer in lockdown blijven, in ieder geval tot 30 juli, maakte premier Gladys Berejiklian van de staat New South Wales woensdag bekend. De lockdown past binnen de Australische ’Covid zero-strategie’ waarmee de autoriteiten de overdracht van coronabesmettingen volledig wil uitroeien.

De meeste inwoners van Sydney mogen het huis verlaten om te sporten, noodzakelijke boodschappen te doen, te werken of om gezondheidsredenen. Maar de scholen zijn gesloten en mensen worden aangemoedigd om thuis te blijven. Premier Berejiklian sloot strengere beperkingen niet uit als het aantal gevallen blijft stijgen.

De grootste stad van Australië zit al in de derde lockdown-week om een door de Delta-variant aangewakkerde uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen. Op dinsdag werden 97 nieuwe besmettingen geregistreerd, tien meer dan de dag ervoor.

De laatste Covid-19-uitbraak in Australië begon half juni en is sindsdien uitgegroeid tot 864 gevallen. Twintig mensen liggen momenteel op de intensive care, twee zijn overleden. Het totale dodental op het continent ligt officieel nog onder de duizend, met een bevolking van zo’n 25 miljoen mensen.

Australië werd geprezen om zijn vroege aanpak van de pandemie, maar de trage uitvoering van het vaccinatieprogramma heeft een aanzienlijk deel van de bevolking onbeschermd gelaten, net nu een groot deel van de wereld voorzichtig heropent.

De Australische grens is sinds maart 2020 grotendeels dicht en zal vermoedelijk dit jaar niet meer open gaan.

07.30 - Sint Maarten gaat langer door met vaccinatieprogramma

Sint Maarten gaat toch langer door met het vaccinatieprogramma tegen Covid-19, waarbij mensen zonder afspraak binnen kunnen lopen bij één van de vaccinatiecentra op het eiland. Eind mei stelde de regering nog dat het aantal mensen dat zich aanmeldde relatief klein was en dat vanaf 1 augustus mensen alleen geprikt konden worden na het maken van een afspraak. Ook zou dan moeten worden betaald voor een vaccinatie.

Het aantal inentingen is nog steeds niet hoog, tot en met maandag hebben 23.365 personen een vaccinatie gekregen. Dat is iets meer dan de helft van het beoogde doel van 85 procent van de volwassen bevolking. Maar juist de laatste dagen is de interesse opvallend gestegen. De regering hield vrijdag en zaterdag pop-ups op centrale plekken, daar kwamen in totaal bijna achthonderd mensen op af.

Vanwege die plotselinge toename, en vanwege de aanwezigheid van de besmettelijke delta-variant op het eiland, is dinsdag besloten de periode van gratis vaccinaties en walk-ins te verlengen. Iedereen boven de twaalf jaar die nog niet is gevaccineerd, wordt opgeroepen in de komende drie weken een eerste prik te halen. Ook zullen meer pop-ups worden gehouden.

06.00 - Los Angeles trekt recordbedrag uit voor aanpak daklozencrisis

Los Angeles heeft voor 2022 een recordbedrag van 527,1 miljoen dollar (447,5 miljoen euro) begroot voor de bestrijding van de groeiende daklozencrisis in de stad. Het geld zal onder meer worden besteed aan maatschappelijk werk, huisvesting en initiatieven ter preventie van dakloosheid.

Het aantal daklozen in de gemeente Los Angeles steeg in 2020, nog voor de pandemie, met 13 procent tot 66.436 mensen, op een bevolking van ruim tien miljoen. Dit jaar werd vanwege de pandemie afgezien van een telling, maar algemeen wordt aangenomen dat nadien - vanwege diezelfde pandemie - het aantal daklozen verder is toegenomen.

Los Angeles neemt soms controversiële maatregelen om de wijdverspreide dakloosheid aan te pakken. Zo werden eerder dit jaar daklozenkampen rond het centraal gelegen Echo Park Lake opgeruimd, een actie die tot veel protesten leidde. Op 21 april beval een federale rechter de gemeente om voor oktober een vorm van onderdak of huisvesting te bieden aan de ruim 4600 bewoners van het bekende tentenkamp Skid Row.