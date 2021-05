Ouders krijgen rekening reljeugd nu tot en met zeventien jaar

Dat blijkt uit een voorstel dat demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) dinsdag aan de Tweede Kamer stuurt.

Voor schade door kinderen van zestien en zeventien jaar zijn tot op heden alleen de kinderen zelf aansprakelijk. In praktijk blijkt regelmatig dat ze die zelf niet kunnen betalen en dat ouders het laten afweten. De mogelijkheid om schade te verhalen op ouders biedt volgens Dekker ’een extra stok achter de deur om ouders hun verantwoordelijkheid te laten nemen’. „Op hen rust onverminderd de plicht en verantwoordelijkheid om te zorgen voor het welzijn en de veiligheid van het minderjarige kind, óók als het zich in de tweede helft van zijn puberteit bevindt.”

Steekincidenten

Het voorstel komt er nadat er onder jongeren al langer veel steekincidenten zijn. Bovendien braken er vorig jaar in sommige wijken massaal rellen uit waarbij jeugdigen op slooptocht gingen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. „Je vraagt je soms af waar de ouders zijn van minderjarige kinderen die worden opgepakt met messen op zak of die ’s avonds laat op straat de boel kort en klein slaan”, zegt de VVD-bewindsman.

In uitzonderlijke gevallen kan de kinderbescherming ingrijpen, maar dan is er vaak al behoorlijk wat schade aangericht. „Ik mis een instrument om in het stadium vóór deze ingrijpende maatregelen ook anderszins drang op de ouders uit te kunnen oefenen dan te dreigen met inperking van het gezag via een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van het kind.”

Het kabinet is dan wel demissionair, toch wil de bewindsman het voorstel nog aan de Tweede Kamer presenteren omdat hij dat maanden geleden heeft toegezegd. Een volgend kabinet zal de knoop moeten doorhakken over de invoering en precieze invulling.